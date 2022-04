Météo Un beau soleil avant quelques averses dans les Hauts

La matinée reste ensoleillée avant l'arrivée de nuages et d'averses sur les hauteurs de l'île. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 06:06

Le bulletin de Météo France :



Au lever du jour, le soleil brille généreusement sur une large partie Ouest de l'île. Sur les façades Est et Sud-Est, de Saint-Joseph à Sainte-Marie, des nuages porteurs de quelques averses en début de matinée laissent progressivement la place au soleil pour donner de larges éclaircies un peu plus tard en matinée. A partir de la mi-journée, les nuages d'évolution diurne prennent leurs quartiers dans l'intérieur et occasionnent quelques averses, concernant principalement les hauts de l'Ouest, du Sud-Ouest, de l'Est et, dans une moindre mesure, les hauteurs du Sud. Les régions littorales conservent un temps plus sec avec un ciel plus lumineux. Poussés par le vent, les nuages ont tendance à glisser vers la frange côtière de l'Ouest et du Sud avant la fin de journée.



Les températures maximales oscillent entre 29 à 31°C sur le littoral, atteignent 32°C au Port, 25°C à la Plaine-des-Palmistes, 27°C à Cilaos et 18 à 20°C sont attendus au Maïdo ou au Volcan.



L'alizé de secteur Est est faible à modéré, mais souffle en rafales jusqu'à 40 km/h en baie de la Possession, en s'orientant au Nord-Est. Quelques rafales intéressent les Hauts, comme du côté de la Plaine-des-Cafres.



La mer est peu agitée à agitée. La houle d'alizé continue de s'amortir et avoisine 1m50. A noter la présence d'une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1m20 le long des côtes Ouest et Sud-Ouest. Une mer croisée se forme alors sur le Sud Sauvage.