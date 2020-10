La grande Une Vidéo - Un hors-bord échoué à Saint-Benoît, l'hélicoptère survole l'océan

Les gendarmes, pompiers et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion sont mobilisés depuis ce vendredi matin suite à l'échouage d'un bateau sur le littoral de Saint-Benoît. Les secours tentent encore actuellement de lever le doute sur la présence d'éventuelles victimes en mer. L'hypothèse qu'il s'agisse d'un "go fast" utilisé pour du trafic entre les îles soeurs est envisagé. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 08:37 | Lu 523 fois

Un bateau s'est échoué sur le littoral de Saint-Benoît. Le petit bateau de type hors-bord a été retrouvé au petit matin en mauvaise posture, sur le secteur du Bourbier.



La zone est actuellement délimitée par les forces de l'ordre. Le commandement de la gendarmerie de Saint-Benoît a fait appel à l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie. L'objectif du survol de la côte est de localiser d'éventuels naufragés. Aucune victime n'a en effet été retrouvée sur la côte.



une autre piste que celle d'un échouage accidentel peut également être évoqué. Ce type de bateau aux puissants moteurs rappelle les nombreuses affaires de trafic de drogue entre l'île Maurice et La Réunion de ces dernières années.



Dernier exemple en date, le 18 juin dernier. Un bateau avait également été retrouvé sur la grève du littoral de Saint-André cette fois-là. Ce sont des pêcheurs qui avaient fait la découverte là aussi au petit matin. De nombreuses cartouches de cigarettes et des sachets contenant une substance blanche avaient été retrouvés éparpillés tout autour du hors-bord échoué vers l'embouchure de la Rivière du Mât.



La police scientifique poursuit son expertise de la scène d'échouage. Seul un bidon d'essence a été retrouvé hors du bateau sur cette plage du Bourbier à Saint-Benoît.



















