Un bateau de migrants sri lankais débarque, le premier de l’année

Alors qu’hier un avion a décollé afin de rapatrier 46 migrants sri lankais déboutés de leur demande d’entrée sur le territoire, un nouveau bateau a accosté à Sainte-Marie ce samedi. Après l’arrivée de l’Imula 559 et ses 53 migrants le 24 décembre dernier, l’Imula 0532 compte à son bord 70 candidats à l’asile. Ce bateau est le premier de 2023, après les quatre de l’année dernière.



Selon nos informations, des tentes ont été installées au gymnase de Flacourt qui pourrait être décrété zone d'attente pour les loger en attendant les traditionnels entretiens avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.



Sur les 397 migrants sri lankais débarqués à La Réunion, 230 ont été renvoyés chez eux. 32 Sri Lankais ont obtenu le droit d'asile et quatre autres ont obtenu une autorisation de rester sur le territoire français pour un autre motif. Plus d'une centaine ont été autorisés à entrer sur le territoire français à l'issue de procédures judiciaires.