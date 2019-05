Un bateau de migrants sri lankais débarque à Mayotte

Après l'île de La Réunion, le département de Mayotte a vu débarquer ce lundi matin des migrants d'origine sri lankaise.



Les autorités préfectorale et judiciaire du 101ème département sont actuellement en train de gérer cette nouvelle arrivée, en plus de celles en provenance des îles voisines des Comores.



Depuis mars 2018, 273 Sri Lankais ont débarqué à La Réunion par la voie maritime. Sur ces 273, 130 font encore aujourd'hui l'objet d'une procédure de demande d'asile auprès de l'organisme dédié à l'instruction des dossiers des demandeurs, à savoir l'OFPRA.



Ce lundi 27 mai à Mayotte, les migrants - 16 hommes et deux femmes - ont accosté l'île sur son versant sud, sur la côte de la commune de Boueni. Ce sont les habitants de cette ville qui ont été les premiers à donner l'alerte auprès des autorités. Ils auraient quitté leur pays il y a une quinzaine de jours selon leurs premiers récits de leur traversée de l'océan Indien.