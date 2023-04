La grande Une Un bateau chavire au large de Saint-Pierre, un décès

Les pompiers, les urgentistes du SAMU et les bénévoles de la SNSM ont été mis en alerte il y a quelques heures à Saint-Pierre pour porter assistance à une embarcation. Le bilan est dramatique. Par LG - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 15:53



Pompiers, SAMU et marins de la SNSM portent actuellement secours à une embarcation qui s'est brisée sur le rivage de Saint-Pierre à hauteur de Terre Sainte. Deux personnes étaient à bord. Elles avaient effectué leur sortie en mer ce lundi.



Un premier bilan fait état d'une victime décédée et d'une autre blessée.



Parmi les deux victimes, il y aurait un homme âgé d'environ 70 ans. L'intervention des secours est toujours en cours en ce milieu d'après-midi.