Un bateau chavire à Boucan Canot : deux MNS de Saint-Paul secourent deux personnes

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 09:13 | Lu 104 fois





Les Maîtres nageurs-sauveteurs du poste de secours de Boucan Canot viennent de sauver deux personnes de la noyade suite au chavirage d’un petit bateau.Un opération de secours réalisée par Robert SAURI et Olivier MARIMOUTOU ce mercredi 6 janvier 2021 en début d’après-midi. Ces deux MNS se trouvent alors en surveillance. Devant leurs yeux, ils voient une embarcation se renverser juste derrière la piscine de Boucan Canot.Tous les deux se jettent immédiatement à l’eau pour porter assistance à ces deux personnes en difficulté. Le premier part en leur direction, à la nage, avec une bouée de secours. Le second prend, lui, son bodyboard pour les rejoindre.La houle actuellement observée dans l’ouest, notamment à Saint-Gilles-les-Bains, rend difficile l’intervention. Tout comme les vagues et le risque requins, toujours présent.Les secouristes arrivent pourtant au niveau des deux passagers, tombés à l’eau, et parviennent à les maintenir en surface.Le jet-ski de la Cellule d’intervention et de surveillance des activités nautiques, venu du poste des Roches Noires, prend alors en charge les deux rescapés pour les ramener sur la plage. Ils sont secourus par les pompiers et en ressortent indemnes.C’est donc avec une profonde fierté que la Ville de Saint-Paul salue ce sauvetage effectué par deux MNS courageux. Un acte de bravoure qu’il faut saluer à sa juste valeur.Pour rappel, deux autres MNS sauvaient de la noyade deux nageurs en détresse le 24 septembre 2020. En raison de la houle, la baignade et les activités nautiques sont actuellement interdites jusqu’à nouvel ordre sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires.Nous vous appelons à la plus grande prudence en raison de ces conditions météorologiques perturbées.