International Un bateau avec 20 personnes à bord disparait dans le triangle des Bermudes

Un bateau avec à son bord 20 personnes est porté disparu depuis le 28 décembre. C’est entre le sud de la Floride et les Bahamas, dans le fameux « triangle des Bermudes » que l’embarcation n’a plus donné signe de vie.

Par Aglaë Hoarau - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 14:47 | Lu 1447 fois

Le bateau transportait 20 personnes et devait se rendre en Floride. Mais depuis lundi dernier, il est porté disparu. Cette disparition fait écho à la triste légende des avions et bateaux qui disparaissent mystérieusement dans cette zone.



Malgré la mobilisation des autorités américaines, aucune trace du bateau n’a pour l’heure été repérée. Après plus de 80 heures de disparition, les recherches ont été suspendues vendredi dernier. "Nos pensées et nos prières vont aux familles et proches des disparus", a commenté le capitaine des gardes-côtes américaines, Stephen Burdian.



Plusieurs explications pourraient éclaircir cette disparition mais aussi les précédentes, comme par exemple la présence de poches de méthane, ou encore des conditions météorologiques défavorables dans cette zone se situant à l'intérieur d'un triangle formé par l'archipel des Bermudes, Miami et San Juan à Porto Rico. Cependant rien ne permet à ce jour de résoudre le mystère de ces disparitions de bateaux et d'aéronefs.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020