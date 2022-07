A la Une . Un barrage de tracteurs dressé devant la préfecture

Les voies de circulation sont bloquées devant la préfecture depuis ce mardi à la mi-journée. Les syndicats d'agriculteurs n'ont toujours pas eu de date pour reprendre les négociations autour de la convention canne. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 11:41







"On attend qu'on nous dise ce qu'il en est ! Il était prévu une réunion aujourd'hui. Pour l'instant, on ne sait pas si elle est maintenue ou pas. On n'a aucune nouvelle, c'est ça qui nous excède ! On nous prend pour des moins que rien", déplore Guillaume Sellier, président des Jeunes Agriculteurs 974.



Les agriculteurs ont donc décidé d'installer à nouveau leurs tracteurs sur les voies de circulation. "On occupe la place pour essayer de se faire entendre une nouvelle fois", explique le syndicaliste.

Le CRGT (Centre réunionnais de gestion du trafic) précise que le Barachois est fermé à la circulation. Une déviation est mise en place par le Boulevard Sud.