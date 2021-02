Un bar à chocolat ouvre ses portes à Saint-Pierre

"Chocola Té". C'est le nom du premier bar à chocolat de l'île, qui ouvre ses portes à Saint-Pierre ce lundi. Situé dans la rue du Four à chaux, l'établissement propose huit variétés de chocolats fondus. "Tous à la fois haut de gamme et éco-responsables", indique Renan De Villèle, à l'initiative du projet.



Comment ça marche ? Il suffit de choisir une gourmandises (gaufre, crêpe, glace...) et de sélectionner un nappage et un topping personnalisé. Autre option : la fondue au chocolat, à déguster avec des fruits frais coupés et autres gourmandises à tremper. Le tout accompagné de boissons chaudes ou froides : chocolat chaud, chocolat frappé, thé glacé, thé chaud, café, café frappé...



"La qualité de nos produits étant notre plus grande priorité, nous avons décidé de faire appel à un fournisseur jouissant d’un renommée mondiale, Valrhona. Depuis 1922, Valrhona s’engage à faire avancer les artisans du goût dans leur quête d’excellence et de singularité", tient à souligner Renan.



Fils du pâtissier et chocolatier Loik-Olivier de Villèle, Renan a grandi au sein de la pâtisserie de ses parents à Saint-Gilles-les-Bains, où il a toujours été entouré de produits chocolatés et autres confiseries. Avec ce projet, il reprend le flambeau de son père avec l'envie de partager sa passion du chocolat.