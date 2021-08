A la Une . Un avocat qui voulait prouver que le Covid n'était qu'"une grippe" meurt du... Covid !

Leslie Lawrenson était un avocat britannique anti-vaccins. Adepte des réseaux sociaux, il aimait se filmer à son domicile de Bournemouth et répétait à qui voulait l'entendre que jamais il n'irait se faire vacciner, surtout par un "vaccin expérimental", pour une maladie "pas plus grave qu'une mauvaise grippe". Des arguments maintes et maintes fois entendus dans la bouche de tous les antivax. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 19:20

En juin dernier, décrivant les symptômes de ce qui paraissait être une crise liée au Covid, il avait affirmé avec un air réjoui : "J’espère que c’est le Covid, parce que je préférerais avoir des anticorps que me prendre le vaccin".



Pour lui en effet, "les dangers potentiels d’un vaccin expérimental ne valent pas le risque". Quant au Covid-19, l’avocat expliquait que c’est "exactement comme un rhume, peut-être un peu plus fort".



"Je me sens assez mal, j’ai une très forte température, j’ai des douleurs et des frissons, et froid aux extrémités", avait-il pourtant décrit dans la vidéo diffusée sur Facebook.



Le lendemain, Leslie Lawrenson apparaissait plus inquiet. "La nuit dernière a été assez horrible. Les symptômes que j’avais se sont massivement étendus. Je ne sais combien de temps j’ai passé, peut-être six heures, en position fœtale, à essayer de bloquer la douleur."



Il était inquiet certes, mais pas au point d'aller se faire hospitaliser. "Ce sont des choses que nous devons souffrir, cela fait partie de la vie", assurait-il. "Vous devez faire confiance à votre système immunitaire", ajoutait-il, afin de ne pas "vivre dans la peur" et "créer un épouvantail" à partir de "quelque chose que 99,9% d’entre nous ne doivent pas craindre."



"Les gens ont des rhumes, des grippes, les gens les endurent et la vie continue", concluait Leslie Lawrenson.



L'avocat est mort du Covid-19 à son domicile neuf jours après sa dernière vidéo.







