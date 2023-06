La grande Une Un avis de recherche lancé pour l'envahissant corbeau familier

L'oiseau, constituant une menace pour les espèces d'oiseaux endémiques et indigènes, est activement recherché par les autorités environnementales.

Par PB - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 10:43

D'une longueur moyenne de 40 cm pour un poids d'environ 250g, doté d'un plumage noir brillant, le corbeau familier (Corvus splendens) est une espèce exotique envahissante.



L'oiseau est un cousin du corbeau que l'on retrouve dans l'hémisphère nord. Il est connu en Inde et s'introduit régulièrement depuis des années à La Réunion en s'invitant dans les bateaux et porte-conteneurs.



Deux ont été aperçus ces dernières semaines au Port mais aussi au Barachois à Saint-Denis. Si un a été abattu hier matin dans le cadre d'un arrêté préfectoral, l'autre est toujours activement recherché, alerte la SEOR.



"Ce n'est pas de gaieté de coeur", rappelle Yohan Meuraillon, chargé de mission ornithologique à la SEOR. Si il parvient à s'installer à La Réunion, le Corvus splendens, opportuniste et omnivore, qui se nourrit certes d'une autre espèce envahissante, l'Agame des colons, causera des dégâts irrémédiables. "Il pille les nids des espèces endémiques, mange les oeufs et peut amener des agents pathogènes mortelles pour les autres espèces". Le corbeau s'en prend également aux reptiles dont les geckos ou encore les nouveau-nés de tortues marines. Il peut également contribuer à la dispersion de plantes invasives dont il mange les graines et avoir un impact sur les élevages de volailles et les cultures fruitières.



"A Maurice, Madagascar et en Afrique de l'Est, leur présence constitue une problématique ", explique le scientifique acteur de la protection de la biodiversité. Le Corbeau familier est inscrit depuis 2016 sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne. Par arrêté préfectoral, les agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et les agents assermentés de l’Office National des Forêts (ONF) sont ainsi habilités à procéder aux tirs de ces spécimens.