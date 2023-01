Un avion décolle, un bateau annoncé: Le chassé-croisé des migrants sri-lankais

Ce vendredi matin, vers 9 heures, un avion spécialement affrété a quitté l'aéroport de Gillot en direction du Sri Lanka. A son bord, les 46 migrants sri lankais débarqués sur l'île le 24 décembre dernier. Leur demande d'entrée sur le territoire français a été refusée et il ne leur a pas été possible de demander l'asile à la France comme ils le souhaitaient. Seuls trois mineurs isolés - tel que le prévoit la loi - et quatre majeurs ont été accueillis sur les 53 migrants qui se trouvaient à bord de l'Imula 559. Pendant ce temps, un nouveau bateau, l'Imula 0532, le premier pour cette nouvelle année contre quatre en 2022, est annoncé. 70 nouveaux candidats à l'entrée sur le territoire afin de déposer une demande d'asile seraient à bord. Les autorités auraient organisé une prise en charge à Sainte-Marie. Selon nos informations, des tentes auraient été installées au gymnase de Flacourt qui pourrait être décrété zone d'attente pour les loger en attendant les traditionnels entretiens avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.