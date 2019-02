Un avion affrété pour reconduire les migrants au Sri-Lanka

Le retour vers le Sri-Lanka est imminent pour les 66 migrants dont toutes les procédures juridiques ont échoué. Selon nos confrères de Linfo.re, l'avion d'Air Seychelles positionné sur le tarmac de Gillot est destiné à embarquer les Sri-Lankais dont le maintien sur le sol français a été refusé. Les autorités françaises ont jusqu'à samedi - à moins d'un prolongement du délai qui reste légalement possible - pour procéder à cette reconduite à la frontière.



Ce mardi et ce mercredi, à l'issue d'un parcours juridique quasiment sans temps mort depuis le jour de leur arrivée, tous ont vu leur possibilité de rester afin d'activer une demande d'asile échouer. Seuls deux ressortissants sri-lankais ont été autorisés à poursuivre leur démarche auprès de l'OFPRA, l'organisme d'Etat habilité à étudier toute demande d'asile.



Comme pour les migrants arrivés en plusieurs vagues en 2018, cette instruction durera des mois. Celles des tout premiers candidats à l'exil du début d'année 2018 sont d'ailleurs toujours instruites, mais les étrangers demandeurs d'un titre d'entrée sur le territoire demeurent libres de leurs mouvements à La Réunion, hébergés et aidés par des associations.



L'avion d'Air Seychelles devrait embarquer les 66 migrants, composés d'hommes, de femmes et d'enfants dès ce jeudi matin. Les actuels occupants de la zone d'attente de Gillot et d'un hôtel de Saint-Denis devraient, selon nos informations, quitter leur lieu de résidence avant la levée du jour. Plus d'informations dans nos tout premiers articles jeudi matin.