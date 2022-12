Un avant-goût du spectacle "KABAR EAIO DANN SOMIN" à découvrir

Nou invit a zot ékout lo band fonnkèr

Plus de 600 personnes s’étaient données rendez-vous au Parc du 20 décembre à Saint-Leu, ce dimanche 11 décembre pour un avant-goût du spectacle « kabar EAIO Dann somin ». Ce temps fort de convivialité et de partage a offert aux spectateurs ainsi qu’à chaque participant une expérience artistique originale, variée et intense. L’art sous toutes ses formes inspire à révéler toutes les spécificités, la diversité et le vivre ensemble des 5 communes du Territoire de la Côte Ouest.Suzelle BOUCHER, élue communautaire au Territoire de la Côte Ouest (TCO) , Pierre GUINET, élu à Ville de Saint-Leu , tous deux membres du conseil d’administration de la Régie d’Enseignements Artistiques, des « fonkézèr », des membres du jury » Inn fonnkèr pou mon komune », des élèves et intervenants de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) ont assisté à ce kabar.L’occasion également de décerner aux 5 lauréats du concours « Inn fonnkèr pou mon komune » leur diplôme :– Audrey NAÏNAPIN-ELLY pour son fonnkèr sur la commune de Saint -Leu, « Santyé Sikré-Salé »,– Jean Eric CORSET pour son fonnkèr sur La commune de la Possession, « Laposésion wayo »,– Marie-Annick M’NEMOSYNE pour son fonnkèr sur la commune de Trois-Bassins, « Mon vilaz » ,-Sandra BOILLY pour son fonnkèr sur la commune du Port, « Souvnans dé Ser, Souvnans dé Kèr »,-Michèle JACQUEMART pour son fonnkèr sur la commune de Saint-Paul, « Sinpol tangol larényon ».Une très belle réussite qui donne juste envie de découvrir le grand show – KABAR EAIO DANN SOMIN – le 2 juillet 2023 à Plateau Caillou.