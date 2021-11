A la Une . Un automobiliste, touché par le tir accidentel d'un chasseur, est décédé

Touché au cou par une balle de 9,3 mm, un automobiliste de 67 ans est décédé ce jeudi, cinq jours après avoir reçu le projectile, alors qu'il circulait sur une quatre voies. Par NP - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 06:08



Il a été transporté à l'hôpital voisin dans un état préoccupant.

Rapidement, un chasseur, soupçonné d'être l'auteur du tir accidentel, a été placé en garde à vue puis mis en examen pour homicide involontaire lors d’une action de chasse, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et placé sous contrôle judiciaire.



Ce jeudi, l'automobiliste est décédé des suites de ses blessures au CHU de Rennes.



Quelques jours avant cette tragédie, un promeneur avait été grièvement blessé en Haute-Savoie par une balle perdue. Ces deux accidents consécutifs relancent les débats sur les règles de la pratique de la chasse, certains politiques proposant de l'interdire le week-end et durant les vacances scolaires. Un automobiliste, qui circulait en Bretagne, qu'il était venu visiter, a été touché par un tir de chasseur , samedi 30 octobre dernier. Agé de 67 ans, il a reçu une balle de 9,3 mm alors qu'il roulait entre Nantes et Rennes, sur la quatre-voies.Il a été transporté à l'hôpital voisin dans un état préoccupant.Rapidement, un chasseur, soupçonné d'être l'auteur du tir accidentel, a été placé en garde à vue puis mis en examen pour homicide involontaire lors d’une action de chasse, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et placé sous contrôle judiciaire.Ce jeudi, l'automobiliste est décédé des suites de ses blessures au CHU de Rennes.Quelques jours avant cette tragédie, un promeneur avait été grièvement blessé en Haute-Savoie par une balle perdue. Ces deux accidents consécutifs relancent les débats sur les règles de la pratique de la chasse, certains politiques proposant de l'interdire le week-end et durant les vacances scolaires.