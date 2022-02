A la Une . Un automobiliste ivre et drogué intercepté sur la Route de Cilaos fermée

L'Escadron départemental de la Sécurité routière a mené plusieurs opérations de prévention durant le week-end. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 18:28

Au cours du week-end, post-cyclonique ou de nombreux axes se trouvaient encore coupés, entravés ou dégradés par les dernières intempéries, la vigilance était de mise sur l’ensemble du réseau routier. A cet effet, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont été engagés à la fois pour faire respecter les interdictions ou restrictions de circulation sur les axes, mais également veiller à ce que les usagers de la route, respectent plus que jamais, les règles élémentaires du code de la route, durant leurs déplacements de nécessité.



Le vendredi 4 février à 16 heures, au cours d'un contrôle routier réalisé dans le cadre de la mise à exécution de l'arrêté préfectoral portant fermeture temporaire de la RN5, route de Cilaos, les motocyclistes de la Brigade Motorisée de La Rivière Saint-Louis ont procédé au contrôle d'un usager de la route ne respectant pas cette interdiction.



Au cours des vérifications, ce contrevenant fait l'objet d'un dépistage positif à l'alcoolémie. Les vérifications se poursuivent et permettent alors de constater que l'intéressé est également positif aux stupéfiants. Le permis de conduire du chauffard fait l'objet d'une rétention immédiate. Il apparaît également que l'intéressé est en récidive légale pour avoir été poursuivi par la Justice pour des faits similaires commis en décembre 2020. Le véhicule a aussitôt été placé en fourrière. Ce contrevenant devra répondre très prochainement de ses actes devant le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.





NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18

NOMBRE D INFRACTIONS : 78

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 12

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 4

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 10

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 22 dont 15 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 3

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 19 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 7

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 2

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 2

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 1

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 5

NOMBRE DE CIRCULATION PENDANT UNE PÉRIODE D’INTERDICTION CYCLONIQUE : 13