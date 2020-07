Faits-divers Un automobiliste flashé à 174 km/h sur la 4 voies de St-Benoît

Un conducteur de 22 ans a été flashé à 174 km/h hier soir sur la quatre voies de Saint-Benoît, au lieu des 110 autorisés. Le jeune homme conduisait déjà sous le coup d’une suspension de permis. Son véhicule a été immobilisé par les gendarmes et placé en fourrière pour 7 jours. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 10:30 | Lu 3079 fois

Les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont mené hier soir de 20 à 22 heures sur la RN 2, axe particulièrement accidentogène, entre Saint André et Saint Benoît, une action de lutte contre l'insécurité routière. Leur appareil de contrôle de la vitesse a affiché 174 km/H au lieu des 110 autorisés.



Le conducteur, âgé de 22 ans, a été interpellé; son permis de conduire retiré immédiatement par les gendarmes. L'enquête démontrera qu'il conduisait sous le coup d'une suspension du permis de conduire. L'automobile a été immobilisée et placée en fourrière pour 7 jours.



Durant ce service, 4 autres automobilistes ont été verbalisés pour des vitesses comprises entre 30 et 40 km/ au dessus de la limitation et un pour le non respect des distances de sécurité.



Charlotte Molina

