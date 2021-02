Un auteur, un livre

Toutes les femmes d’ici et d’ailleurs se retrouveront dans le roman (récit ?) de Camille Laurens. Au commencement du livre, je ne savais pas où j’allais… c’était un peu déroutant. Et au fil des pages, je comprends que l’auteur nous met au défi de prouver le contraire sur « les regards posés sur une fille » dans la société et d’une manière générale.



C’est un ouvrage qui suit dignement celui de Simone de Beauvoir dans lequel cette dernière écrit « on ne naît pas femme, on le devient ». Avec efforts, détermination, lucidité, Camille Laurens écrit le parcours d’une fillette à travers toutes les étapes de son âge. Les difficultés « d’être fille » « de devenir une femme » au cours de l’existence qui fait écho parallèlement aux différents combats menés par les femmes depuis les années 60.



Très souvent « victimisée » par le regard de ses parents « qui voulaient un garçon », quelquefois « encouragée » toujours par ce même regard, Camille Laurens met un coup de projecteurs sur le chemin encombré d’une femme dans la société…. D’ici et d’ailleurs. Au final, je me dis que Simone de Beauvoir a raison : ne devient-on pas une femme après les multiples expériences d’un vécu ?



La finesse d’esprit, les jeux de mots de Camille Laurens « née-sans » « elle a été un garçon manqué, elle va devenir une fille réussie » « les filles ont leurs règles et elles suivent les règles, c’est tout »… font de cet ouvrage un livre incontournable « pour ouvrir les yeux de toutes les filles du monde ».



Gillette Aho