Un auteur, un livre : Florida - Olivier Bourdeaut

G. Aho Je me souviens encore de la joie ressentie lors de la lecture « en attendant Bojangles ». Le talent est fait de patience. Et j’ai bien fait d’attendre. Après « Pactum Salis » (qui n’était pas ma tasse de thé) voici « Florida » (elle est ma tasse de thé). Tout au long des pages nous évoluons dans le monde de l’apparence, de la beauté, des mini-miss. J’étais curieuse de voir ce qui se passait dans la tête des mères, des pères, des filles (mini-miss) qui « hantent » ce milieu et je suis servie !C’est un livre sous forme de journal. Olivier Bourdeaut s’empare de la vie d’une mini-miss. Elle décrit son quotidien, celui de ses parents sans oublier celui de son corps car dès les premières pages, Elisabeth l’héroïne nous plonge dans le bain « depuis le jour de mes sept ans, mon corps et moi faisons chambre à part ». Lucide, intelligente et jolie, elle va reprendre sa vie en mains avec une finesse d’esprit. Le résultat est magique, implacable, mordant et diabolique… De page en page on passe du rire à la douleur. C’est vrai ça ? Une ex-mini-miss peut-elle devenir bodybuildeuse ? Au pays où l’argent mène le monde, en Floride tout est possible… « c’est pour ça que j’aime l’Amérique, j’ai parfois l’impression d’être dans un dessin animé ».Un livre qui se lit vite : un coup de cœur ! l’écriture, l’histoire, le style, un voyage irréel dans un pays réel avec des personnages loufoques et plus que réels « C’est le syndrome Macaulay Culkin ou Drew Barrymore, trop riches, trop célèbres, trop jeunes. Ils sont partis en vrille d’être top bien servis (…). iIs nous font rêver puis nous dégoûtent, on les regarde monter avec envie et jalousie, puis on les regarde couler ave joie et perversité.La folie des parents, des adultes est finement décrite par Olivier Bourdeaut. C’est ça qu’on appelle littérature du réelle !Lire un extrait : Mise en page 1 (finitude.fr) FLORIDA : OLIVIER BOURDEAUTEDITIONS FINITUDE : 256 PAGESG. Aho