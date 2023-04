A la Une . Un attentat au drone contre Poutine a-t-il eu lieu ?

Un drone kamikaze aurait été utilisé pour tenter d'assassiner Vladimir Poutine lors d'un déplacement près de Moscou, selon des informations relayées par des médias allemands et russes. Par GD - Publié le Samedi 29 Avril 2023 à 09:52

Selon des informations rapportées par le journal allemand Bild ce jeudi 27 avril, Vladimir Poutine aurait échappé de peu à une tentative d'assassinat perpétrée par un drone kamikaze, lors d'un déplacement dans un parc industriel à l'est de Moscou. Le drone en question, un UJ 22, était équipé d'une charge explosive de 17 kilos et aurait réussi à parcourir près de 500 kilomètres avant de s'écraser sans exploser. Les autorités russes et ukrainiennes n'ont pour l'instant pas confirmé ces informations.



Yuriy Romanenko, un activiste ukrainien connu pour ses liens avec Kiev, a témoigné de cette tentative d'attentat, considérant cela comme une victoire contre la sécurité de Vladimir Poutine. Selon lui, cette histoire pourrait avoir des implications importantes au sein du Kremlin. Cette tentative d'assassinat a été relayée par plusieurs médias russes, dont l'agence de presse TASS et les chaînes d'information Baza et Shot. Une habitante russe a également signalé le drone écrasé aux autorités de Moscou.