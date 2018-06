Un atelier pour épauler les papas

Un atelier qui "prépare et équipe les papas à l'arrivée de bébé", c'est l'idée mise en pratique par Serge Lebon à Piton Saint-Leu. L'Atelier du futur papa a vu le jour en avril 2017.



Motivé par son expérience de papa et les doutes inhérents à l'arrivée d'un enfant, Serge Lebon, 33 ans et père de quatre garçons, a décidé de créer des ateliers. Communication, exercices pratiques (change, soin sur bébé), prévention des risques... font partie des modules auxquels peuvent participer les futurs papas ou les papas ressentant le besoin de se perfectionner.



"Je partage des astuces du quotidien pour que les papas puissent s'équiper au mieux et qu'ils puissent seconder leur conjointe avec plus de sérénité", explique-t-il. "Quand je suis devenu papa la première fois, c'était une réelle découverte au quotidien, et des erreurs également. Le but n'est pas d'être parfait, mais de minimiser les erreurs pour le bien-être du foyer."



Pour Serge Lebon, il s'agit également de donner de la confiance aux papas qui aujourd'hui s'impliquent davantage, en conciliant harmonie du couple et éducation de l'enfant.



Images signées Soe Hitchon