Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un atelier dédié aux femmes à la Longère Sudel-Fuma [Ville de Saint-Paul] Mêlant créativité et imagination, un atelier en l’honneur des femmes a eu lieu à La Longère Sudel-FUMA à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, célébrée ce mercredi 8 mars 2023. Pour rappel, Saint-Paul organise le Mois de la Femme sur tout le mois de mars.

L’atelier animé par les artistes, Sylvie MARC, connue sous le nom de Symphonie M, et Charlotte LAFOURCADE, s’est tenue en présence de 5 jeunes du dispositif Contrat engagement jeune de la Mission intercommunale de l’Ouest (MIO) et de leurs 2 accompagnantes.

Cet atelier a permis aux jeunes d’exprimer leurs émotions et leurs pensées et de laisser parler leur créativité à travers une toile qu’ils ont pu ramener chez eux. Symphonie M travaille en général auprès de marmay âgés entre 8 et 12 ans. Pour un premier atelier en présence de jeunes adultes, les deux artistes ont proposé une expérience libre aux participants.

C’était le moment pour les jeunes de partager leurs visions et d’être artiste le temps d’un après-midi. C’est un atelier riche en expérience et en découverte qu’ils ont vécu avec les artistes. La Ville de Saint-Paul, terre des talents et des créativités accueille avec fierté ces artistes et encourage les jeunes à participer aux différents ateliers prévus pendant tout le mois de mars en l’honneur des femmes et de leurs droits.







Dans la même rubrique : < > Baignade possible à la piscine naturelle de Boucan Canot J-6 pour l’Open des Brisants