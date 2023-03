Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un atelier de portage physiologique proposé par l’association Grandi Ansanm L’association Grandi Ansanm propose aux parents et futurs parents un atelier de portage physiologique.

Le lundi 27 mars 2023, de 9h00 à 11h00 au case de Tan Rouge situé au chemin de l’Ecole de Tan Rouge, venez essayer avec Manon, monitrice certifiée de portage, les moyens de portage qui vous conviennent le mieux selon l’utilisation que vous souhaitez :

– bébé porté devant ou derrière

– évolutif avec l’âge de bébé

– rapide à installer et défaire ou plus soutenant pour les portages longs

– qualité du tissu selon la température extérieure

– adapté pour des jumeaux

Il y en a pour tous les goûts !!!

Les bienfaits du Portage :

– pour Bébé :

– Sécurité affective, par l’odeur, les bruits du cœurs, le son de la voix

– Endormissements par bercements et contenance

– Se sent impliqué dans l’activité du porteur, aime être mobile

– Dès la naissance et jusqu’à 3 ans environ

– pour le/la Porteur.se :

– Liberté d’action et de mouvements, évitement de postures douloureuses

– Deux mains libres, mouvements appréciés par l’enfant

– Le corps bouge rapidement après l’accouchement

– Papa prend sa place de Père en restant actif

Vous pouvez venir avec ou sans bébé, seul.e ou avec le deuxième parent



Les poupons lestés spécial portage permettent un bon entraînement même avant la naissance.







