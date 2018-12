Un atelier d’écriture gratuit à la médiathèque

Afin de célébrer le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, la médiathèque Leconte-de-Lisle organise un atelier d’écriture gratuit destiné aux adolescents et aux adultes. Un rendez-vous prévu ce samedi 15 décembre 2018, de 10 à 12 heures.



Les inscription s’effectuent à la section adulte de l’enceinte culturelle de Saint-Paul. La participation libre et gratuite se fait dans la limite des places disponibles. Plus d’informations au 02 62 45 81 85.