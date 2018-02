Un atelier Krav Maga 100% femmes à la Maison Pour Tous de Savanna

Informations :

Maison pour Tous de Savanna

21 rue des Cayambres

Téléphone :0262 70 28 90 ou le 0692712832



Photos : tef@photographe Maison pour Tous de Savanna21 rue des Cayambres + Google Map Téléphone :0262 70 28 90 ou le 0692712832Photos : tef@photographe

A partir du samedi 10 février 2018, la Maison pour Tous de Savanna (21, rue des Cayambres) accueille un atelier Krav Maga 100% dédié aux femmes de plus de 15 ans. Il s’agit d’une grande première pour Saint-Paul qui vient tout juste de décrocher le label ville active et sportive!Le Krav Maga est à l’origine une méthode d’autodéfense d’origine israélo-tchécoslovaque hongroise combinant des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte.Ces ateliers d’auto-défense se dérouleront chaque 2ème et 4ème samedi du mois jusqu’à la fin juin 2018. Les cours seront prodigués par l’Association Manhattan Krav Maga 974 (affiliée à la Fédération Européenne de Krav Maga de Richard Doueib). L’enseignant Pascal Jams entame sa 16ème année de pratique de Krav Maga. En 2014, il a créé son association en Seine-et-Marne. Elle compte actuellement plus d’une vingtaine de filles confirmées. Dans l’île, il s’est d’abord implanté à Saint-Denis en octobre 2018, une trentaine d’élèves sont inscrites et suivent ses cours.: tenue de sport, jooging ou pantalon souple et Tee Shirt blanc.Si vous disposez de protections (coquille, protections proitrines et protèges tibias sports de combat), prenez-les.