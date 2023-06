Un atelier “Danse sous l’eau” à la piscine municipale de Plateau Caillou

Le dimanche 11 juin, de 7h à 10h, un atelier de danse sous l’eau a eu lieu à la piscine municipale de Plateau Caillou. Cet événement a été organisé par la Maison Kailash et marque la première fois qu’un tel atelier est mis en place en Europe, grâce à la nageuse Julie GAUTHIER, marraine du Festival Océan. Une équipe de sécurité composée d’apnéistes a encadré cette matinée qui a réuni une quinzaine d’anciennes nageuses de haut niveau en natation artistique et en apnée. La journée a débuté par une séance de yoga, dirigée par Julie GAUTHIER, comprenant des exercices de respiration. Ensuite, les participantes ont enchaîné avec des exercices sous l’eau en utilisant des poids pour les aider à maintenir un contact gracieux avec le sol, dans le but de construire une chorégraphie. Cette expérience unique a été une expérience magnifique pour les nageuses.



Photos : Charlotte BOIRON