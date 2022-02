Météo Un arc-en-ciel aux couleurs des aérosols du volcan Hunga Tonga

Le ciel de La Réunion s'embrase régulièrement au coucher du soleil depuis l'éruption du volcan Hunga Tonga à cause des aérosols qui traversent la planète. Au Moufia, le spectacle était d'autant plus beau qu'un arc-en-ciel s'était formé ce lundi soir. Par IS - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 19:28







