Société Un arbre planté pour marquer le début des ateliers Grand Canal Les travaux des ateliers Grand Canal ont débuté il y a quelques mois. Pour marquer le lancement de ce nouveau bâtiment à la Technor, la Sodiac accompagnée de la CINOR et de la Région ont planté le premier arbre du chantier ce mercredi 11 avril 2018.

Depuis 18 ans la Technopole Nord tend à construire un véritable parcours immobilier d'entreprises. La Technor souhaite offrir un meilleur développement des entreprises et de l'emploi. Le Parc va désormais s'agrandir avec un nouveau bâtiment: les ateliers Grand Canal. Les travaux ont débuté il y a quelques mois et ont déjà bien avancé. Ce projet tant attendu va offrir pour la première fois des ateliers. Des starts-up aux plus grosses sociétés, les chefs d'entreprise pourront s'y retrouver. Pour marquer symboliquement le lancement de ces travaux, un premier arbre a été planté ce mercredi 11 avril.



Un investissement total de 6,1 millions d'euros pour ces futurs ateliers Grand Canal, soutenu par l'Europe et la Région Réunion à hauteur de 1,9 millions d'euros. Sur les 5 600 m2 au total, 13 ateliers entre 250 et 550 m2 seront proposés ainsi que 630 m2 de bureaux en mezzanine. Le bâtiment disposera également de 31 places de parking.



La Sodiac peut donc offrir un prix locatif très attractif, 7 euros le m2, hors charges et hors taxes. Ce tarif a suscité un fort intérêt auprès des entreprises. Pour l'heure, 80% des locaux sont déjà réservés. Les entreprises désirant faire partie des ateliers Grand Canal doivent travailler dans les domaines tels que la production, la transformation, le service aux entreprises et organismes ou de recherches et développement ayant une activité marchande. Il est surtout important qu'elles aient un impact sur l'économie réunionnaise.

Charline Bakowski Lu 85 fois





