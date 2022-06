Un aquathlon dédié aux marmailles de CM2

Le 14 juin dernier, un aquathlon était organisé sur le site de la piscine municipale de Bois-de-Nèfles avec 2 classe de CM2 de l’école primaire privée Notre Dame de la Visitation et 2 classes de CM2 de l’école primaire publique Yves-Paula. Environ 80 marmailles étaient réunis dans les hauts de Saint-Paul pour se dépenser dans deux parcours : un parcours aquatique et un parcours de course tracé aux abords de la piscine. Se sont illustrés chez les filles, Moïna TURBE en première position, Laure TURBE (2ème) et Cerise SAVIGNY (3ème). Chez les garçons, Milo DEBOISVILLIERS s’est hissé à la première place, il est suivi de Melvin VERBARD et de Devan VENDOMELE. Bravo à eux !