A la Une . Un appel à candidatures pour l’installation d’une œuvre d’art en hommage aux victimes de l’esclavage

Le ministère des Outre-mer annonce un appel à candidatures pour la conception, la réalisation et l’installation d’une œuvre d’art en hommage aux victimes de l’esclavage au sein du jardin des Tuileries. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Juin 2020 à 08:29 | Lu 251 fois





Ce projet veut exprimer la volonté d’honorer les victimes de l’esclavage et de reconnaître leur apport inestimable à la Nation. Le mémorial a vocation à être un lieu commémoratif et de transmission avec une dimension pédagogique forte, en lien étroit avec les associations et les fondations, parties prenantes. Situé dans le jardin des Tuileries, sur une parcelle qui longe le Jeu de Paume, entre l'ancienne demeure royale et impériale des Tuileries et l'Hôtel de la Marine, le Mémorial prendra ainsi place dans ces lieux emblématiques où la Convention nationale vota la première abolition de 1794 et où a été préparée l’abolition de 1848.



L’appel à participation, diffusé le 5 juin 2020, s’adresse à tous les artistes qui souhaitent faire une proposition pour le Mémorial. Ils peuvent présenter leur candidature jusqu’au 1er septembre 2020. Une présélection de 3 à 5 artistes sera établie par le comité de pilotage. L’artiste retenu sera connu dans le courant du premier semestre 2021 et son œuvre achevée à l’automne 2021.



