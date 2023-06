Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un anniversaire extravagant pour les 25 ans du Grand Boucan Pour ce 25ème anniversaire, le Grand Boucan s’est déroulé exceptionnellement sur le Front de Mer de Saint-Paul le 26 juin dernier. Et ce fut un véritable succès ! Retour sur cet événement festif.





Cet événement a battu tous les records et s’est clôturé par un feu d’artifice et un concert de DJ SEBB sur la place du Débarcadère, ainsi que par un concert de Lorkès Bann Dalon sur la place du Marché forain. Jamais autant de public n’avait été rassemblé pour le Grand Boucan. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, ainsi que les membres du Conseil Municipal, ont constaté le véritable succès de cette édition exceptionnelle organisée à Saint-Paul en raison des travaux à Saint-Gilles. Une délégation rodriguaise était également présente pour apprécier ce carnaval entièrement conçu à La Réunion. La Municipalité apporte son soutien à cet événement d’envergure, porté depuis 1997 par la Compagnie Pôle Sud en collaboration avec la Commune, l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et le Territoire de la Côte Ouest. Cette année, au lieu d’un roi, c’est une reine qui a ouvert le défilé sur le thème de “l’extravagance”. Le défilé a commencé à 14h00 à la médiathèque Leconte-de-LISLE. Il y avait environ quinze chars colorés, 42 associations et 1200 personnes qui participaient au défilé. Les costumes étaient extravagants et insolites, il y avait des échassiers, de la musique et une ambiance très joyeuse ! Pas moins de 50 000 personnes étaient présentes ce dimanche sur le front de mer de Saint-Paul. La foule s’étendait sur plus d’un kilomètre, de la médiathèque jusqu’à la place du marché forain. La majestueuse reine dodo défilait sous les regards émerveillés du public. Elle a été mise en feu à 19h30 sur la place du marché forain, devant des milliers de spectateurs !Cet événement a battu tous les records et s’est clôturé par un feu d’artifice et un concert de DJ SEBB sur la place du Débarcadère, ainsi que par un concert de Lorkès Bann Dalon sur la place du Marché forain. Jamais autant de public n’avait été rassemblé pour le Grand Boucan. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, ainsi que les membres du Conseil Municipal, ont constaté le véritable succès de cette édition exceptionnelle organisée à Saint-Paul en raison des travaux à Saint-Gilles. Une délégation rodriguaise était également présente pour apprécier ce carnaval entièrement conçu à La Réunion. La Municipalité apporte son soutien à cet événement d’envergure, porté depuis 1997 par la Compagnie Pôle Sud en collaboration avec la Commune, l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et le Territoire de la Côte Ouest.







Dans la même rubrique : < > Service Civique : 40 missions à pourvoir à la Mairie de Saint-Paul pour les 16-24 ans Découvrez les dates de fermeture des piscines en juillet