A la Une . Un ancien militaire piégé entre deux cascades passe la nuit au Tremblet

Un randonneur venu de métropole s'est perdu sur le sentier entre le Volcan et le Tremblet avant d'être surpris par la montée des eaux. Il était heureusement équipé de son matériel de bivouac et a pu passer la nuit sur place avant d'être secouru. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 17:29





Un ancien militaire venu de métropole faisait une randonnée seul mardi entre le Volcan et le Tremblet. Mais le touriste s'est perdu et a ensuite été surpris par la montée des eaux. L'homme était alors piégé entre deux cascades.Il a donné l'alerte dans l'après-midi. Mais des conditions météorologiques dégradées et une intervention urgente sur le sentier du Col du Taïbit n'ont pas permis aux secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne de lui venir en aide tout de suite.

L'ancien militaire était heureusement bien équipé. Il a donc pu s'installer entre deux cascades et bivouaquer avant d'être récupéré par le PGHM au petit matin.