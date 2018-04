Un ancien jeune SDF saint-joséphois met le feu à sa résidence d'accueil

Ce jeune de 24 ans a eu un parcours de vie très difficile jusqu'à présent. Ancien SDF, il était hébergé dans un appartement loué à Saint-Joseph, par une association d’aide aux jeunes en difficultés (AJMD). Mais il aurait des relations très difficiles avec son propriétaire et un voisin.



Les disputes, très régulières, ont fini par déboucher sur un terrible incident. Ce jour-là, il a menacé ces voisins avec une barre de fer. Bien qu'également armés, aucun coup n'a été donné. Il est ensuite parti chercher un bidon d'essence à la station d'à côté. Il le vide dans la résidence pour y mettre le feu.



Le feu a pu être stoppé à temps grâce à la réactivité des personnes. Elles ont aussitôt contacté les gendarmes. "On a clairement frôlé le drame", a déclaré le procureur dans le JIR.



A la barre, la colère du jeune homme et la rancoeur envers de ses voisins étaient loin d'être parties. Il a ainsi été condamné à 10 mois de prison ferme.