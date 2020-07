La grande Une Un ancien commandant de la gendarmerie de La Réunion condamné pour violences conjugales

Alors qu’il commandait une compagnie de gendarmerie à La Réunion il y a de cela plusieurs années, Dominique Paulo avait monté une unité de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ce mardi, celui qui était entre-temps devenu directeur de la police municipale de Roubaix avant d'être obligé de quitter son poste il y a un an, a été condamné pour des faits de violences sur trois anciennes compagnes par le tribunal de Douai. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 17:36 | Lu 12552 fois





En janvier 2013,



Mais apparemment, il ne considérait pas les gifles, les tirages de cheveux et les insultes qu’il faisait subir à ses anciennes compagnes comme des violences.



Le tribunal de Douai, où il était jugé ce mardi, a heureusement tranché autrement.



Dominique Paulo , ancien directeur de la police municipale de Roubaix jusqu’à l’année dernière, a ainsi été reconnu coupable de violences sur au moins trois de ses anciennes compagnes, et a été condamné à un an de prison avec sursis.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur