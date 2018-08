Un ancien champion de boxe maîtrise un forcené qui tentait de détourner un avion

Tarik Sahibeddine, cet ancien champion de boxe française avait senti quelque chose de louche se tramer pendant son vol Munich-Paris vendredi soir... Et il avait vu juste! Il a raconté cette histoire à son ami, le journaliste sportif Arnaud Romera, qui l'a relayée sur les réseaux sociaux.



A bord de son avion, il assiste à une scène d'altercation quelque peu violente entre un homme désirant de l'alcool et une hôtesse. Le chef de cabine intervient mais perd très vite son sang-froid face à ce jeune homme agressif d'une vingtaine d'années.



Le boxeur sent que la situation s'envenime et décide de s'en mêler, comme il le confie à sa femme présente à ses côtés."J'ai tiré les rideaux pour éviter que la situation ne dégénère avec les autres passagers, s'ils voyaient ce qui se passait", raconte Sahibeddine dans l'extrait de procès-verbal diffusé sur Facebook par Arnaud Romera.



Il s'agissait d'un forcené qui menaçait de détourner l'avion, prendre les commandes pour faire un demi-tour et récupérer ses amis. "J'ai mes amis à Munich. Le commandant va faire demi-tour, il va aller les chercher. Je veux qu'on les récupère", aurait-il dit selon Tarik Sahibeddine.



Il n'a pas réfléchi et a suivi son instinct. Même si il déclare au Parisien "Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, sauf à un moment. Nous étions devant la cabine, rideau tiré. Il me dit (...) qu'il peut actionner la poignée rouge de la porte sans problème. Et là je me dis: merde, s'il ouvre la porte, on est aspiré en deux secondes".



C'est lorsqu'il aperçoit le jeune homme tentant de s'introduire dans la cabine de pilotage, que l'ancien boxeur décide de réellement intervenir. Alors que l'ensemble des passagers et de l'équipage était tétanisé, Tarik Sahibeddine a su faire preuve de courage pour tenter de maîtriser cet homme. C'est ensuite avec l'aide de deux autres passagers, qu'il a réussi à l'immobiliser.



L'homme était très agité mais ils sont parvenus à le plaquer au sol et à l'attacher avec du serre flex donné par le chef de cabine, afin de le maîtriser jusqu'à l'atterrissage sur le sol parisien, où les forces de police prendront le relais et ont félicité l'ancien champion.



Une fois l'avion atterri, les passagers et l'équipage, soulagés, ont applaudi Tarik Sahibeddine. Quant au jeune homme, il aurait été "placé à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne de Paris et sera poursuivi pour "entrave à la navigation et à la circulation d'un aéronef", selon RTL.