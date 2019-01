Un an de prison pour celui qui appelait à une fatwa contre les meneurs des gilets jaunes

Thierry Masson a été condamné à un an de prison ferme hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



En novembre dernier, en plein mouvement social des gilets jaunes, l’homme, couteau à la main, avait posté une vidéo de 13 minutes baptisée " fatwa" dans laquelle il annonçait vouloir s’en prendre aux chefs des gilets jaunes, coupables à ses yeux d’avoir trahi la population en entrant en négociation avec la préfecture. En plus de son discours menaçant, il y expliquait comment égorger.



Thierry Masson alias Christopher Moltisanti (son pseudo sur Facebook, en référence à un personnage de la série les Soprano) avait été interpellé à son domicile de Sainte-Clotilde cinq jours après sa publication vidéo sur les réseaux sociaux. Présenté une première fois à la barre du tribunal de Saint-Denis le 29 novembre, il avait demandé un délai pour préparer sa défense et y subir un examen psychiatrique.



Mis en cause pour "apologie du terrorisme" et "incitation à un acte terroriste", il a été condamné ce vendredi à un an de prison ferme, assortis de cinq années de suivi socio-judiciaire avec obligations de soins. En cas de non-respect de ces obligations, il encourt trois ans de prison.