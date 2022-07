Un an après la disparition de Brigitte Ligney, le mystère reste entier

Le 12 août, un des fils de la disparue annonçait la fin des recherches, estimant avoir écumé la zone par tous les moyens. "Nous sommes à cours de possibilités, les seuls endroits restants nous sont inaccessibles. C'est à nous d'accepter désormais que Brigitte nous a quittés", communiquait le jeune homme.Des bénévoles avaient cependant décidé de ne pas baisser les bras et de continuer les explorations sous la houlette d'Alain Bertil. Fin octobre et jusqu'au 5 novembre, Lucien Guy et sa sœur étaient de retour sur les lieux "pour rencontrer ceux qui ont cherché et cherchent encore la trace de Brigitte".Fin 2021, une ultime opération de recherches censée durer trois jours était organisée par un groupe de cordistes . Ces derniers avaient été contraints de rebrousser chemin à cause de la météo.La disparition de Brigitte Ligney, qui était une randonneuse chevronnée, reste pour l'instant un mystère.