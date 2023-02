A la Une .. Un alligator retrouvé dans un parc de Brooklyn

Probablement sous le coup d’un "choc thermique", un alligator d'1,2 mètre a été retrouvé dans l'étang de Prospect Park, à New York, ce dimanche. Par P.J - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 07:29

Un alligator a été retrouvé dans un très mauvais état dans un parc de Brooklyn, à New-York, ce dimanche 19 février. L'animal, probablement abandonné par son propriétaire, a été découvert dans l'étang de Prospect Park dans un état léthargique. Mesurant 1,2 mètre, il a été sorti de l'eau par les gardes forestiers avant d’être envoyé au zoo du Bronx.



Habitué aux climats chauds et tropicaux, l’alligator a probablement subi un choc thermique dans l’eau froide de cet étang.



"Relâcher des animaux dans les parcs de New York est illégal", a naturellement averti le service des espaces verts.



Rappelons que la dernière découverte à New York de ce type de reptile remonte à juin 2001 lors de la capture d'un caïman qui s'était "égaré" à Central Park.