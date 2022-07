Un alizé encore assez fort

Le bulletin de Météo France :



En ce début de journée, des paquets nuageux sont encore de passage sur l'Est de l'île principalement et parfois porteurs de faibles précipitations, comme de Saint-Philippe en remontant vers Sainte-Suzanne. Ailleurs, la matinée est relativement bien ensoleillée ce qui fait vite remonter les températures fraîches de la nuit.



Quelques nuages se développent au fil des heures sur les pentes de l'Est, de l'Ouest et du Sud-Ouest mais c'est l'impression de beau temps qui prédomine largement. Les Hauts et les Cirques restent pleinement ensoleillés. Le seul bémol de cette journée, c'est encore et toujours l'alizé qui, en très légère baisse par rapport à hier, reste néanmoins vigoureux toute la journée. Ainsi, le Nord, le Sud et dans une moindre mesure les Hauts n'échappent pas aux fréquentes rafales comprises entre 60 et 70 km/h. Les baies de Saint-Paul et de la Possession bénéficient toujours de brises.



Peu de changement concernant les températures maximales, 23 à 27°C sont attendus sur le littoral, 12 à 13°C au Maïdo et au Volcan et 18 à 20°C dans les cirques.



La mer est agitée à forte au vent. La houle d'alizé est comprise entre 2 et 2.5 m sur l'Est et Sud-Est du département.