A la Une . Un agriculteur réunionnais dans L'amour est dans le pré Notre île sera à l’honneur pendant la prochaine saison de l’émission diffusée sur M6 et présentée par Karine Le Marchand.

À partir du 15 janvier prochain sur M6 et pour la première fois depuis le début de l’émission, un agriculteur (ou une agricultrice) réunionnais fera partie des candidats de L’amour est dans le pré. La diffusion des premiers portraits d’agriculteurs débutera donc à cette date.



Pour cette treizième édition de l’émission, Karine Le Marchand avait laissé imaginer une destination tropicale sur son fil Twitter. L’équipe de tournage est restée à peine deux jours sur place, le temps de tourner le portrait de notre agriculteur péi. Une séquence importante puisqu’une fois les portraits diffusés, les prétendants écrivent à la production pour prendre contact avec les candidats de l’émission.



Au total, ce sont deux femmes et douze hommes âgés de 31 à 57 ans, éleveurs de vaches, brebis, moutons, producteurs d’huîtres ou encore de miel, qui espèrent bien trouver l’amour de leur vie grâce à l’émission.



L’émission rassemblant une audience de près de 300.000 téléspectateurs en prime time, nul doute que la Réunion sera "en lèr". Qui sera donc l’heureux ou heureuse élue? Réponse dès le 15 janvier prochain.

L.G Lu 6237 fois





Dans la même rubrique : < > [PHOTOS] Sainte-Marie: Une bouche incendie cède sous la pression Le pilote d'Air Mauritius retrouvé blessé à Kuala Lumpur