A la Une .. Un agresseur sexuel récidiviste prend 26 mois pour attouchements sur mineure

Marcellien S., 57 ans, est connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle sur mineur. Ses lieux de prédilection sont les transports en commun. Déjà condamné en septembre 2019 pour des faits identiques, il est sorti de prison en juin dernier. Sans domicile fixe, il passe ses journées à boire. Le 14 août dernier, il est fortement alcoolisé lorsqu'il récidive sur une mineure de 15 ans dans un bus les conduisant à Boucan Canot. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 10:29 | Lu 576 fois

Les bus est bondé le 14 août dernier à la gare routière de Saint-Paul pour la liaison Saint-Denis/Saint-Pierre. Il reste de la place à côté de Marcellien S., SDF et alcoolique notoire. Après avoir importuné les passagers à la gare routière, il a fini par monter dans le bus en direction du sud. "Il était fortement alcoolisé et sale" témoignent les passagers. Faute de place, un couple de touriste et leur fille prennent place à ses côtés.



Durant le trajet menant à Boucan Canot, l'homme fixe obstinément la jeune adolescente qui est en face de lui. Lorsque le bus s'arrête à la station balnéaire de l'ouest, les trois touristes se lèvent pour descendre. Le prédateur profite de ce moment pour plaquer sa main sur le sexe de la jeune fille par dessus le tissu. "Tu ne la touches pas" hurle la mère avant de descendre. Elle dépose plainte à la gendarmerie qui interpelle Marcellien S. et le place en garde à vue. "Ça a duré au moins 5 secondes" attestent des témoins dans le bus.



"J'ai posé ma main sur son bas du ventre mais sans mauvaises intentions" explique l'homme à la barre. "Il ne conteste pas l'intention et reconnaît les faits. Il est en état de récidive. Je demande une peine de 2 ans de prison, la révocation du sursis de 8 mois, le maintien en détention, un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans et une interdiction de contact avec les mineurs". Reconnu coupable, Marcellien S est condamné à 18 mois de prison, son sursis de 8 mois est révoqué intégralement. Il écope d'un suivi socio-judiciaire de 3 ans avec un an au-dessus de sa tête en cas de manquement. En résumé, il va passer les 26 prochains mois à Domenjod.



