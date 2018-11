Un agresseur sexuel confondu grâce à son jumeau

Hier, un jeune homme de 19 ans a été extrait de la cellule où il purge une peine de 4 mois pour vol, afin répondre de faits d'agression sexuelle au tribunal de Champ Fleuri.



Les faits se sont déroulés en octobre dernier, sur le parking d'un supermarché. Une jeune fille s'accroupit pour chercher ses clefs de voiture au fond de son sac, lorsque le prévenu en profite pour glisser la main sous sa jupe et lui toucher le sexe, avant de s'enfuir en riant.



La jeune victime reconnait son agresseur dans le fichier de la police, mais il s'agit en fait du jumeau du délinquant sexuel! Après avoir interpellé le mauvais jumeau, les policiers interrogent le "bon", qui reconnait les faits.



Des faits d'agression sexuelle qu'il a finalement nié hier devant la cour, qui lui a rappelé sa première déclaration, n'appréciant sans doute pas cette virevolte et le condamnant à un an de prison ferme.