Un agent de la CGSS Réunion positif au Covid-19

Un cas Covid-19 a été détecté au sein d'un service de la Caisse générale de la Sécurité sociale. La direction confirme notre information. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 14:03 | Lu 5673 fois

La Sécurité sociale de La Réunion doit composer à son tour avec la découverte d'un cas Covid au sein de ses locaux à Saint-Denis.



La personne concernée a déjà été contactée par la cellule de contact-tracing de l'Agence régionale de santé qui mène depuis hier un travail d'investigation de manière à identifier les autres cas-contact potentiels.



La direction de la CGSS explique que cette découverte se fait "dans un contexte de faible présentéisme et de port du masque de ladite personne", nous explique le directeur adjoint de la CGSS Réunion. Thierry de Laburthe ajoute "mettre en oeuvre l'ensemble des mesures demandées par la cellule contact-tracing".



Les autres agents qui ont pu côtoyer la personne Covid-19 ont été mises naturellement à l'isolement.



En attendant, une opération de nettoyage-décontamination des locaux du service a d'ores et déjà été faite hier après-midi.



