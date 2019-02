Un agent de Céline Dion lui réclame 500 millions de dollars

L'agence ICM Partners, qui organisait des concerts de Céline Dion, réclame 500 millions de dollars à la chanteuse canadienne. C'est ce qu'elle révèle dans une interview au magazine américain Billboard.



Un contrat avait été signé en 2017 pour plusieurs concerts dans le monde avec l'agence, avec laquelle la chanteuse travaillait depuis une trentaine d’années, selon une note interne que Billboard s’est procurée.



ICM Partners assure avoir fait "tout son possible" pour résoudre l’affaire "à l’amiable". "Avec toute l’admiration et le respect que nous devons à son talent extraordinaire en tant qu’artiste, nous n’avons plus d’autre choix que de faire celui regrettable d’engager des poursuites judiciaires, afin de réclamer la compensation financière qui nous est due. Par conséquent, nous ne la représenterons plus".



L’équipe de Céline Dion a réagi vendredi en réfutant les allégations de Billboard, dans une publication Facebook. "La réputation de mademoiselle Dion a été publiquement abîmée par ces fausses déclarations", écrit CDA Production, qui précise que c’est Céline Dion qui a mis fin au contrat avec ICM Partners en mai 2018 et que la chanteuse ne refuse pas de payer.



Dans la même publication Facebook, la chanteuse ajoute : "Je suis triste et déçue […] Je sais que mon équipe leur a fait plusieurs offres justes et généreuses et que nous avons beaucoup d’efforts pour sortir de cette situation".