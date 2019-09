Un agent d’entretien obtient 20.000€ et un CDI de la CIVIS

Après avoir accumulé des petits contrats durant 6 ans à la CIVIS, voilà quà qu'Émile D. est remercié sans ménagement. Mais l’agent d’entretien avait pris ses précautions, et pour assurer ses arrières, avait demandé à bénéficier de plusieurs formations obligatoires pour ce genre de contrat.



Voyant son dernier contrat prendre fin sans que les formations demandées n’aient été accordées, Émile et son avocate saisissent les prud’hommes. Ces derniers estiment alors qu’il aurait dû bénéficier de ces formations obligatoires, et condamnent son ancien employeur à verser 11.000€ d’indemnités et 10.000€ de dommages et intérêts. Ils ordonnent également la « cédéisation » de son contrat au sein de l’intercommunalité.



L’employeur peut encore faire appel de cette décision, mais cette première pourrait bien ouvrir la porte à d’autres contrats aidés n’ayant pas bénéficié des formations obligatoires, comme l’indique le Quotidien.