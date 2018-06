Un aéroport qui se met aux normes !

Une édition récente du J.I.R faisait état de la mise aux normes de la structure sudiste pour accueillir des « gros porteurs fret ». Et récemment (ASECNA) a certifié la sécurité des instruments de pistes pour les aéroports de La Réunion.



L'aéroport International de Saint-Pierre, à Pierrefonds n'a que de nom sa dénomination International, « soit nous le fermons » et j'ai entendu dire qu'il n'en était pas question… les destinations esseulées ne sont pas rentable « soit nous lui donnons réellement de porter ce « Nom », soit nous le fermons… Cependant d’aucun ne se convaincrait qu’il faille jeter à l’Océan les subsides déjà engagés quand il s’agit de ceux du contribuable par le biais, du Département et de La Région et même du F.E.D.E.R



Il dessert deux pays de la zone et encore que... D’une part : Madagascar : avec AW de Madagasikara Airways, d’autre part : l’Île Maurice avec Notre Compagnie Régionale : Air Austral U.U et Air Mauritius MK, ce dernier étant en partage de codes avec Air France AF pour ravitailler son Hub à Plaisance. Notons également, pendant les vacances scolaires Air Mauritius propose au départ du Sud : l’Île Rodrigues !



L’aéroport de Pierrefonds, lui ne s’inquiète même même pas de pourvoir au sien, c'est-à-dire de faire de Roland Garros, un Hub Français de l’Océan Indien mais son aîné ne s’inquiéterait-il pas plutôt que sont cadet ne lui face la part belle ? Beaucoup trop de destinations Régionales partent de Saint-Denis, soit dit de Roland Garros qui a une vocation Internationale et Saint Pierre, Pierrefonds est inscrit dans une dynamique Régionale, cela dit nous pouvons bien nous demander ce que cela signifie sous nos latitudes ! C’est certainement pour cela que nous devons cette dénomination d’Aéroport Internationale de Pierrefonds, à Saint-Pierre, outil crée pour désenclaver économiquement parlant la Micro-Région Sud.



Il se murmure que l’aéroport de Pierrefonds, dans le Sud de l’Île « se porte bien » ! La ville de Saint-Pierre à le vent en poupe en se situant 3ème sur le podium National des plus beaux marché de France, confondue avec l’Hexagone tout entier et tous les territoires français et même d’Outre-Mer. (R.O.M) pour Région d’Outre-Mer. Saint-Pierre, de La Réunion a raflé la place du podium déjouant les pronostics locaux en se situant devant les marchés du Chaudron, à Saint-Denis et de celui de Saint-Paul, très populaire mais celui de St Pierre étant cosmopolite, la réalité locale Saint Pierroise a eu raison… des autres.



« Revenons à nos moutons » Il y aurait plus de passagers à fréquenter l’aéroport du Grand Sud à Saint-Pierre, Pierrefonds dans la mesure que des destinations provinciales seraient proposées car comme chacun sait, la clientèle à toujours était là dans localement quand les destinations étaient diversifiées, trop de nombreux projets sont tombés à l'eau fautes de soutiens quel qu’ils eurent été ! C'est pour cela que l'aéroport patine, ne décolle pas réellement mais les élus en poste font « ce qu'ils peuvent, ils sont bien seuls désormais » et depuis 2014 pour faire prendre son envol à la structure. Malheureusement, ils sont un peu trop esseulés, d'où leur vient le soutien s'ils ne vont le chercher eux-mêmes, dernier budget de La Réunion, il en ressort pas un kopeck pour Saint-Pierre, Pierrefonds ! Elus du Sud et du Grand Sud, courage mais aussi à ceux de l’Ouest et du Sud Est…



Ne désespérez pas ! Nous, localement, nous voyons les aménagements et autres terrassements qui prennent forme dans la zone de Pierrefonds et sommes sûr qu’il deviendra le poumon du Grand Sud, « en tirant » la ville de Saint-Pierre plus à l’Ouest pour l’avenir d’un à venir de toute la Micro-Région Sud, notre territoire d’abord du Sud enfin pour toute Notre Île, La Réunion d’aujourd’hui pour demain !