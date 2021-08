A la Une .. Un adepte des théories du complot tue ses 2 enfants pour les empêcher de se transformer en monstres

Un propriétaire d'une école de surf californienne a avoué avoir tué ses deux enfants au Mexique. Adepte des théories du complot QAnon et Illuminati, il pensait que les enfants "allaient devenir des monstres, il devait donc les tuer", ont révélé les policiers. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 18:34

Matthew Taylor Coleman, 40 ans, a été inculpé mercredi de meurtre à l'étranger de ressortissants américains en lien avec la mort de son fils de 2 ans et de sa fille de 10 mois, selon le bureau du procureur américain du district central de Californie.



Les autorités ont déclaré que Coleman avait avoué les meurtres et déclaré au FBI qu'il avait utilisé un fusil sous-marin pour les tuer.



Il a déclaré au FBI qu'il avait tué ses enfants parce qu'il pensait qu'ils "allaient devenir des monstres" et que les théories du complot l'avaient amené à croire que sa femme avait transmis son "ADN de serpent" aux enfants.



La femme de Coleman a contacté la police de Santa Barbara après que son mari a sorti les enfants samedi sans lui dire où ils allaient. Elle est devenue inquiète en le voyant ne pas répondre à ses messages. Puis, sachant que son mari n'avait pas de siège auto avec lui, elle a appelé la police.



Un rapport signalant une personne disparue a été déposé dimanche et le dernier emplacement connu de Coleman à Rosarito, au Mexique, a pu être retrouvé grâce à la fonction de géolocalisation de son iPhone.



La police a alerté le FBI de l'enquête car il s'agissait d'un cas présumé d'enlèvement parental. Coleman a été arrêté lundi après une inspection par des agents de la protection des frontières de sa camionnette à son retour aux États-Unis, où les agents n'ont pas vu ses enfants et ont trouvé du sang dans le véhicule.



Selon la police, Coleman a avoué les meurtres lors de son interrogatoire lundi et a donné aux autorités l'emplacement de l'arme du crime et les vêtements ensanglantés jetés. Les corps de ses deux enfants ont également pu être retrouvés.



