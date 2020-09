Un acteur de Bollywood se protège de la Covid…avec de l’urine de vache

En occident, cette information peut se classer dans la rubrique insolite. Vu de la péninsule indienne, le propos est très sérieux. L’acteur Akshay Kumar, 53 ans, a révélé sur les réseaux sociaux qu’ils buvaient de l’urine de vache quotidiennement afin de se protéger de la Covid.



C’est lors d’une discussion en ligne que la star indienne a fait cette confession. Akshay Kumar a participé à une émission de télévision en compagnie de l’aventurier britannique Bear Grills. Durant le tournage, il a dû boire du thé à la crotte d’éléphant dans une réserve indienne de tigres. Au moment de raconter cette expérience, il a avoué ne pas avoir été trop dégoûté, car il avait l’habitude de boire de l’urine de vache.



Une pratique encouragée par le gouvernement



Akshay Kumar est un fervent soutien du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi. Ce dernier verse plusieurs millions de dollars dans la recherche sur les bienfaits de l’urine et de la bouse de vache pour lutter contre le diabète et le cancer. Certains ministres ont même prôné ce remède contre le coronavirus.



Le gouvernement indien possède un ministère consacré au yoga et aux médecines traditionnelles. En juin dernier, le Premier ministre indien avait préconisé le yoga contre le virus qui permettrait de se constituer un "bouclier protecteur" selon lui.



L’Inde compte 4,6 millions de cas de coronavirus et a fait 76 000 morts.