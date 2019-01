A la Une . Un acte VIII marqué par la violence des deux côtés des barricades Depuis fin décembre, on nous prédit l'essoufflement du mouvement social, chiffres du ministère de l'Intérieur à l'appui. Les gilets jaunes n'étant pas une organisation classique, ils ne fournissent pas de contre-chiffres, comme le font d'habitude les syndicats.

Les vidéos de vagues jaunes qui circulent sur les réseaux sociaux démentent l'affirmation d'un essoufflement, mais elles montrent aussi de nombreuses scènes de violence.

De la part des manifestants, qui parfois jettent des pavés sur les forces de l'ordre, mais aussi des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui frappent des personnes désarmées.

Hier, un CRS s'est pris des crochets droit dans le casque et le bouclier à Paris, tandis qu'un homme dos à un mur s'est pris des coups de poing dans sa tête nue par un agent de police à Toulon.

Les images font froid dans le dos, un homme, acculé dos au mur, sert soudainement de punching-ball à un fonctionnaire de police, qui lui assène plusieurs coups de poing dans la tête. De nombreux internautes ont identifié l'agent, qui ne porte pas de casque sur la vidéo incriminante. Il s'agirait d'un commandant de police en poste à Toulon, ayant reçu la légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier.



Dans une interview à Nice Matin, le commandant divisionnaire donne sa version des faits.



Dans une première vidéo, on aperçoit le policier, habillé de la tenue des motards de la police nationale, s’approcher d’un individu qui vient d’être interpellé car il aurait, selon lui, "jeté des objets sur les policiers". Le commandant porte plusieurs coups au visage de cet homme, car selon lui, il est encore porteur d’un tesson de bouteille dans l’une de ses mains.



L’officier intervient alors "pour lui faire lâcher le tesson". "Je lui donne deux autres coups, car je ne sais pas s’il a lâché le tesson", explique-t-il.



Le commandant explique qu’il connaît bien l’homme interpellé, "un multirécidiviste qui n’a rien à voir avec les Gilets jaunes". Le suspect a été placé en garde à vue, a indiqué la police.



Une seconde vidéo montre une autre intervention du policier. Un homme qui porte un gilet jaune et qui se trouve avec plusieurs autres personnes, y est interpellé. Le suspect est amené jusque sur le capot d’une voiture stationnée. L’interpellé reçoit alors plusieurs coups de la part de l’officier qui explique agir de la sorte car le suspect "se rebellait". "Les coups sont portés sur l’épaule", assure-t-il, déplorant des images sorties de leur contexte.



Les circonstances de cette intervention musclée devraient être examinées par l'IGPN.



L'IGPN, le 28 décembre dernier, indiquait avoir été saisie de 48 affaires de violences policières présumées. Le journaliste David Dufresne recense sur twitter les violences policières présumées, vidéos à l'appui. Il en a recensé 236 depuis le début du mouvement.



Hier après-midi, à Paris, sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, dans le 1er arrondissement, alors que les forces de l'ordre faisaient reculer des manifestants à l'aide de matraques et de gaz lacrymogènes, un homme s'est avancé, et est allé au corps à corps avec un CRS.



L'homme, identifié depuis comme étant ancien champion de France de boxe, assène des coups de poing sur le casque et le bouclier d'un CRS. Dans une deuxième séquence, le boxeur donne des coups de pied à un CRS à terre.



Le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) interpelle le champion de boxe, sur twitter: "Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparemment pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal".

Bérénice Alaterre





