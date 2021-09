Communiqué Un accord pour la commercialisation d’un ciment décarboné

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021

Le communiqué :



Un partenariat au service du développement durable ! Le groupe Ravate et Hoffmann Green Cement Technologies ont signé un accord, début septembre à Paris, pour la commercialisation d’un ciment décarboné. H-IONA se veut être une solution durable et incontournable visant à répondre aux enjeux planétaires en matière de réduction de gaz à effet de serre. En effet, ce nouveau produit émet moins de 150kg/CO2 par tonne de ciment, contre environ 850kg/CO2 pour un ciment traditionnel. Le groupe Ravate se dit très heureux et fier de signer ce partenariat qui s’inscrit pleinement dans la politique de développement durable du groupe.



Objectif : apporter sa pierre à l’édification d’une île plus durable et plus vertueuse ! Le groupe Ravate a décidé de renforcer son engagement en ce sens, à travers un partenariat avec le pionnier national du ciment décarboné. « Nous sommes très fiers de signer ce partenariat avec Hoffmann Green Cement. Cette initiative s’inscrit dans notre politique de développement durable, découlant de nos engagements RSE. Ce ciment représente, aujourd’hui, une solution durable pour atténuer les effets du changement climatique sur les territoires où nous opérons. À travers ce partenariat, le groupe Ravate ambitionne d’être le pionnier du ciment écologique à La Réunion. L’offre d’Hoffmann cadre parfaitement avec notre vision, qui est de répondre au besoin de construire mieux et de manière responsable pour notre planète, d’une part, et d’autre part, pour que le rêve d’habitat de nos concitoyens soit préservé », souligne Abdoullah Ravate, PDG de Ravate Pro et directeur du groupe Ravate.



Hoffmann a inspiré le groupe Ravate par son sens de l’innovation, mais aussi par les valeurs qu’elle porte, telles que son dynamisme entrepreneurial nouvelle génération qui tient compte de l’impact environnemental, social et sociétal. « Hoffmann Green Cement Technologies est née d’une aventure collective basée sur l’action en faveur de l’environnement, d’une manière totalement différente et dès maintenant, en décarbonant le secteur de la construction. Les enjeux environnementaux pour notre planète sont aujourd’hui si grands qu’il est essentiel de s’assurer que toute création de valeur économique soit directement corrélée à la création de valeur environnementale. Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec le groupe Ravate qui est un acteur fiable en matière de construction à La Réunion et un atout majeur de l’économie indoocéanique », affirme Julien Blanchard, président du directoire de Hoffmann Green Cement Technologies.



La RSE est une composante à part entière de la stratégie du groupe Ravate. La protection de l’environnement et l’amélioration de la vie des réunionnais sont des éléments fondamentaux de notre stratégie RSE ancrée dans nos valeurs depuis toujours. En 2006, le groupe a lancé la Fondation d’entreprise Issop Ravate afin d’apporter son aide à diverses associations ainsi qu’à ses concitoyens. De plus, depuis 2008, le groupe au travers de son partenariat avec URBASOLAR est un acteur majeur dans l’énergie solaire photovoltaïque.



« Ravate Pro a été créée il y a 20 ans pour accompagner les professionnels du BTP dans leurs projets, en mettant à leur disposition une large gamme de matériaux et d’outillage. H-IONA est le premier ciment décarboné que nous commercialiserons. Ce faisant, nous continuons à poursuivre notre mission qui est de réaliser le rêve d’habitat des Réunionnais, tout en contribuant à préserver la planète », explique Abdoullah Ravate.